Ataque israelita deixa mais de 50 desaparecidos na Faixa de Gaza

Em comunicado, o porta-voz da agência do território palestiniano, controlado pelo movimento islamita Hamas, Mahmud Basal, explicou que o ataque fez quatro mortos e outros seis foram resgatados, acrescentando que todos eram civis.

"As operações de busca terminaram devido à falta de equipamento pesado necessário para chegar àqueles que ainda estão presos sob os escombros", acrescentou Basal.

O bombardeamento destruiu uma casa de quatro andares pertencente a uma família no campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza.

Os ataques israelitas contra o enclave palestiniano continuaram durante a madrugada, elevando para 85 o número de mortos desde o início da manhã de quinta-feira, de acordo com fontes médicas citadas pela emissora do Catar Al Jazeera e por outros meios de comunicação locais.

O gabinete de imprensa do governo de Gaza noticiou ainda a morte de seis agentes de segurança que trabalhavam na distribuição e proteção de ajuda humanitária em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, em resultado de "ataques e incursões diretas" do exército israelita.

O governo do enclave afirmou que os agentes estavam a "executar uma tarefa puramente humanitária" de proteger "dois camiões de medicamentos e material médico" para os hospitais.

As autoridades denunciaram o ataque como uma resposta ao desejo de Israel de "interromper o fluxo de ajuda humanitária" e "criar um estado de caos", permitindo o "saque de ajuda humanitária" e garantindo que "não chega aos destinatários pretendidos".