Ataque "selvagem" no Líbano. Israel alega desarmamento do Hezbollah

Israel responde com agressão à oferta de diálogo

ONU pede respeito por tréguas

O Hezbollah integra o chamado eixo da resistência apoiado por Teerão e envolveu-se em hostilidades militares com Israel, logo após o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023, em apoio do aliado palestiniano Hamas.





c/ agências

As forças israelitas confirmaram ter bombardeado três cidades no sul do Líbano, na quinta-feira, atacando depósitos de armas e instalações da Força Radwan, a unidade de elite do grupo xiita Hezbollah.O Ministério iraniano dos Negócios EstrangeirosCom aviões de guerra, Israel atacou as cidades libanesas de Kfar Dounime, Tayr Debba e Zawtar al-Sharquiya, apesar do acordo de cessar-fogo com o Hezbollah que está em vigor há quase um ano. As forças israelitas alertaram, horas antes, as populações dessas regiões do sul do Líbano para que se retirassem., acusaram os militares israelitas na rede social X, acrescentando que foram tomadas medidas para mitigar os danos para as populações.Na mesma mensagem, o exército israelita justifica queAs forças israelitas tinham anunciado anteriormente que estavam a preparar ataques contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano, após o grupo xiita reivindicar o direito à defesa e rejeitar negociações entre Beirute e Telavive.O Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde Pública do Líbano confirmou que uma pessoa ficou ferida em Tayr Debba, sem confirmação de vítimas mortais.O exército libanês considerou queO Hezbollah, que afirma respeitar o acordo, foi severamente enfraquecido pela guerra. Israel intensificou seus ataques no Líbano nas últimas semanas, alegando que deseja impedir o movimento islâmico de reconstruir sua infraestrutura.O presidente libanês acusou Israel de responder com agressão à disponibilidade para negociações., criticou Joseph Aoun.Em comunicado,Ainda segundo Aoun,Numa carta aberta à população e aos líderes libaneses, o Hezbollah justificou a recusa do diálogo com a alegada tentativa de Israel de arrastar o Líbano para um acordo que “não serve o interesse nacional”.O secretário-geral das Nações Unidas (ONU) apelou ao respeito pelo cessar-fogo no Líbano, após as forças de Israel terem bombardeado alegados alvos do grupo xiita Hezbollah no sul do país.", disse ainda na quinta-feira Farhan Haq, porta-voz de António Guterres.O porta-voz confirmou que a ONU recebeu "relatos de ataques aéreos israelitas no sul do Líbano, incluindo na área de operações" da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL).Do Médio Oriente surgem reações de repúdio destes ataques.Em comunicado,numa referência ao Hezbollah, que tal como o movimento palestiniano é apoiado militar e financeiramente pelo Irão., proclama o movimento, considerado terrorista por Israel e grande parte dos países ocidentais.Também envolvida nos ataques de outubro de 2023 contra Israel,