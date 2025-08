Ataques a Gaza matam dois enfermeiros

Fontes do Hospital Nasser, localizado na cidade vizinha de Khan Yunis, informaram a agência EFE da morte do enfermeiro-chefe, Rajab Abdel Qader Abdullah Abu Al-Ainin, de 57 anos, que liderava o pessoal de enfermagem do Departamento de Medicina Interna.

O profissional de saúde morreu no ataque à tenda, juntamente com filha e mais três pessoas: um homem, acompanhado do filho e da irmã.

Um outro enfermeiro, que trabalhava no Departamento Cirúrgico do Hospital Kamal Adwan, foi morto por tiros israelitas quando se dirigia para supervisionar a sua casa em Jabalia, no norte de Gaza, informaram fontes do Hospital Shifa.

O enfermeiro trabalhou num dos mais importantes hospitais do norte de Gaza, até ser destruído pelas tropas israelitas, que ocuparam toda a área do enclave palestiniano.

Desde o início da guerra israelita em Gaza, em retaliação pelo ataque do movimento islamita palestiniano Hamas a Israel, a 07 de outubro de 2023, morreram mais de 60 mil habitantes de Gaza, quase metade crianças e mulheres, e mais de 150.000 ficaram feridos, segundo os registos das autoridades sanitárias, considerados fidedignos pela Organização das Nações Unidas.

O ataque do Hamas em outubro de 2023 provocou cerca de 1.200 mortos. O movimento islamita palestiniano fez ainda 251 reféns.