Ataques aéreos de Israel matam 5 pessoas no Líbano, 4 delas do Hezbollah

O ataque ocorre num momento em que aumenta a pressão global para que o grupo militante libanês seja desarmado.

Desde que a guerra, de meses entre o Hezbollah e Israel terminou, com um cessar-fogo mediado pelos EUA em novembro, Israel tem atacado o sul do Líbano quase diariamente no que dizem ser ataques contra o grupo militante libanês. Mas os ataques no nordeste do Líbano, perto da Síria, longe da fronteira do país com Israel, são raros.

Os ataques de hoje atingiram as periferias das províncias de Hermel e Bekaa, de acordo com o Ministério da Saúde libanês, ferindo cinco pessoas.

Um responsável do Hezbollah, sob condição de anonimato porque não estar autorizado a falar com a imprensa, confirmou que quatro das cinco pessoas mortas eram membros do grupo.

O porta-voz em língua árabe das Forças Armadas de Israel, Avichay Adraee, disse que a Força Aérea israelita atacou posições e infraestruturas do Hezbollah, incluindo uma área de treino das Forças Radwan, a elite do grupo.

O governo libanês apoiou recentemente um plano elaborado pelos militares para desarmar gradualmente o grupo, mas disse que se opõe a qualquer confronto direto com o Hezbollah.

O Hezbollah não dispara contra Israel desde novembro. O grupo afirma que não tem mais presença armada ao sul do rio Litani, mas recusa-se a discutir o desarmamento até que Israel pare os ataques e se retire de cinco pontos no Líbano, que conquistou durante a guerra, que matou cerca de 4.000 pessoas naquele país e causou milhares de milhões de dólares em danos materiais.

Hoje, mais tarde, aviões de guerra israelitas realizaram ataques aéreos na província central de Homs, na vizinha Síria, de acordo com os media estatais da síria. Mas até agora não é claro que o ataque a um posto militar tenha causado vítimas.

Já pouco antes da meia-noite de hoje, meios de comunicação pró governo relataram mais ataques aéreos israelitas a um posto militar na província costeira de Latakia. A agência de notícias estatal SANA revelou um ataque aéreo na província sem dizer qual era o alvo.

Por+em, O exército israelita não comentou este assunto até agora.

Desde a queda do governo do ex-presidente da Síria Bashar Assad no início de dezembro, Israel realizou centenas de ataques aéreos em diferentes partes daquele país, destruindo grande parte dos recursos do exército sírio.