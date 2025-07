Ataques aéreos israelitas causam 20 mortos na Faixa de Gaza

Os novos ataques aéreos israelitas atingiram o sul e o norte da Faixa de Gaza, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) o porta-voz da organização humanitária, Mahmoud Bassal.

Contactado pela AFP, o exército israelita afirmou estar a investigar os incidentes.

De acordo com a agência de notícias oficial palestiniana Wafa, pelo menos oito pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas num bombardeamento israelita contra o campo de refugiados de Shati, localizado a norte da Cidade de Gaza.

De acordo com a emissora do Qatar Al Jazeera, citando fontes médicas no local, os hospitais de Gaza registaram mais quatro mortes em ataques no centro e no sul do enclave.

A nova vaga de ataques acontece numa altura em que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, está nos Estados Unidos.

Na terça-feira à noite, Netanyahu afirmou, numa mensagem vídeo, que Israel está determinado a alcançar todos os objetivos em Gaza, após o segundo encontro em dois dias com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Os objetivos, reiterou o primeiro-ministro, incluem a libertação de todos os reféns israelitas e a eliminação das capacidades militares e governamentais do Hamas na Faixa de Gaza.

"Não vamos desistir nem por um instante, e isso é possível graças à pressão militar exercida pelos nossos heróicos soldados. Infelizmente, estes esforços estão a ter um preço doloroso com a queda dos nossos melhores filhos", afirmou Netanyahu.

O dirigente afirmou que discutiu com Trump e o vice-presidnente norte-americano, J. D. Vance, as possibilidades que se abrem na região após o conflito de 12 dias com o Irão, no qual Washington apoiou Israel com bombardeamentos contra várias instalações nucleares iranianas.

"Estão a apresentar-se oportunidades para expandir o círculo de paz, para expandir os Acordos de Abraão. Estamos a trabalhar nisso com toda a nossa energia", afirmou Netanyahu.

Horas antes, o exército israelita ordenou a evacuação de nove setores de Khan Yunis, no sul de Gaza, numa zona onde se encontram mais de 425 mil pessoas, antes do avanço das suas tropas.

"Face às atividades terroristas na zona, o exército está a expandir as suas operações através de manobras de força terrestre e de fogo de surpresa pesado", indicou o exército.

A guerra em curso em Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo grupo extremista palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, que causaram cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns.

A retaliação de Israel já provocou mais de 57.500 mortos, a destruição de quase todas as infraestruturas de Gaza e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.