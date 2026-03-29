Ataques de Israel matam mais de 700 pessoas em Gaza apesar do cessar-fogo

O Hamas acusou Israel de violar o cessar-fogo em inúmeras ocasiões, enquanto o Exército israelita afirmou que os ataques foram provocados pelas atividades das milícias palestinianas, em contradição com o acordado.

No seu balanço divulgado hoje, o Ministério da Saúde do Hamas elevou para 702 o número de mortos desde então, registando apenas nas últimas 24 horas mais dez mortos e 18 feridos.

Com estes números, o Ministério da Saúde eleva para 72.270 o total de mortos na guerra em Gaza e para 172.013 o número de feridos desde outubro de 2023.