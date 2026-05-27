Ataques de "má-fé" dos EUA não interrompem negociações de paz com Irão

Apesar de alguns sinais recentes de abertura entre Washington e Teerão, a retórica voltou a endurecer num conflito em que os combates praticamente cessaram desde 8 de abril, mas no qual o bloqueio do estreito de Ormuz continua, impulsionando os preços do petróleo.





C/agências

Ainda no decorrer das negociações de terça-feira, o Irão acusou os EUA de violarem repetidamente o cessar-fogo em vigor. Num comunicado,O centro de comando dos Estados Unidos para o Médio Oriente (Centcom) tinha anunciado, horas antes, ter atacado durante a noite locais de lançamento de mísseis no sul do Irão, numa operação que Washington classificou como uma ação de “autodefesa” destinada a proteger tropas norte-americanas perante ameaças de forças iranianas.Segundo o Centcom, os ataques tiveram como alvo locais de lançamento de mísseis e embarcações iranianas alegadamente envolvidas em tentativas de colocação de minas na zona do Estreito de Ormuz, uma rota estratégica para o comércio energético mundial.Apesar dos ataques dos EUA contra alvos iranianos, as negociações de paz, sob mediação conjunta do Paquistão e do Catar, mantiveram-se. A Guarda Revolucionária iraniana não especificou as possíveis represálias, indicando que não pretendia que fossem suspensos os passos finais para um acordo entre os dois países.As forças iranianas acreditam que o retomar da guerra com os Estados Unidos é improvável, no meio das negociações diplomáticas em curso, embora também tenha declarado estar preparada para enfrentar um novo ataque., disse Mohammad Akbarzadeh, um alto funcionário das forças navais da Guarda Revolucionárias, esta quarta-feira.