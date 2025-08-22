Em direto
A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Ataques israelita fizeram 37 mortos em Gaza nas últimas horas

por Lusa

O Exército israelita matou hoje, pelo menos, 37 pessoas na Faixa de Gaza, a maioria na cidade de Gaza, onde continuam os bombardeamentos e as demolições, de acordo com fontes médicas palestinianas.

VER MAIS

Segundo as mesmas fontes, citadas pela agência de notícias espanhola EFE, pelo menos 19 pessoas foram mortas na cidade de Gaza, norte do enclave, durante a madrugada de hoje.

Doze dessas mortes ocorreram durante um ataque de artilharia contra ao edifício da escola Amr Ibn Al As e arredores.

Entre as vítimas na cidade de Gaza estava uma família, com três filhos, que foi morta quando a tenda em que se abrigava foi bombardeada.

Outras 12 pessoas foram mortas durante a noite em ataques que atingiram o campo de refugiados de Al Shati.

No Sul, em Khan Younis, cinco pessoas foram mortas no Hospital Nasser quando as forças israelitas dispararam contra civis que aguardavam a distribuição de ajuda humanitária.

Israel mantém o bombardeamento contra zonas do leste e do sul da cidade de Gaza, particularmente no bairro de Zeitun, causando vítimas civis.

A nova operação terrestre de Israel pode começar dentro de alguns dias.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou na quinta-feira à noite que tinha aprovado os planos do Exército sobre a campanha militar.

Desde o dia 08 de agosto, mais de 50 estruturas residenciais foram atacadas na capital do enclave, provocando a morte de 87 palestinianos, segundo dados da Agência das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

 

PUB
PUB