Ataques israelitas em Gaza matam pelo menos 31 pessoas

Segundo fontes de saúde de Gaza, controladas pelo Hamas, quatro das mortes ocorreram no bombardeamento a uma habitação na cidade de Gaza, três pessoas perderam a vida noutro ataque aéreo e outras três faleceram no campo de refugiados Al Shati.

Uma pessoa morreu no bairro Al Nasr, além de uma menina que também faleceu na sequência de um bombardeamento contra um apartamento, na parte oeste da cidade, segundo a mesma fonte.

No norte do enclave, adiantou, os ataques israelitas mataram três pessoas numa escola que servia de abrigo, enquanto no centro da Faixa de Gaza causaram a morte de quatro pessoas no campo Musirate, e outras cinco no campo Al Bureij, que foram transferidos para o hospital Al Awda.

Sete pessoas no total também morreram em Khan Yunis, no sul de Gaza.

As equipas continuam a procurar desaparecidos entre os destroços e as suas famílias garantem que eles estão soterrados, acrescentaram à EFE fontes hospitalares.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ordenou terça-feira ao Exército que executasse de imediato "fortes ataques na Faixa de Gaza", após uma reunião com responsáveis do setor da segurança, segundo um comunicado governamental.

A reunião foi convocada depois de Israel ter acusado o grupo islamita palestiniano Hamas de devolver restos mortais que, após exames forenses, foram identificados como pertencentes a um refém que já tinha sido recuperado em novembro de 2023.

Também na terça-feira, o Exército israelita indicou que respondeu com fogo de artilharia a um alegado ataque do Hamas contra as suas tropas na região de Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala na Faixa de Gaza, que provocou mais de 68 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.