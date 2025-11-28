Ataques israelitas na Síria matam pelo menos 13 pessoas

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) justificaram esta sexta-feira a última vaga de ataques sobre território sírio com o objetivo de neutralizar membros da organização islamita Jemaah Islamiyah, que estaria alegadamente a preparar um ataque contra o Estado hebraico. Os ataques já provocaram pelo menos 13 mortos, incluindo duas crianças, e cerca de 25 feridos.



Na madrugada desta sexta-feira, as IDF lançaram ofensivas militares contra as cidades de Beit Jan e Tal al-Ahmar, no sul da Síria, através de ataques por via terrestre e aérea.



Segundo a agência Sana e as IDF, o ataque em Beit Jan ocorreu cerca das 3h40 locais (0h40 em Lisboa), por via terrestre, com drones “ainda a voar sobre o mar”.



A população local resistiu ao ataque, tendo os confrontos provocado pelo menos 13 mortos, incluindo duas crianças, e 25 feridos, além de centenas de deslocados, com os cadáveres a serem transferidos para o Hospital Nacional de Al-Golan, em Al-Salam.



Três pessoas foram presas pelas IDF, que justificam o ataque pela presença de suspeitos da organização terrorista islâmica Jemaah Islamiyah – extinta em 2024 -, e que estariam alegadamente a “promover planos terroristas contra cidadãos do Estado de Israel”. Seis soldados das IDF ficaram feridos e “foram evacuados para receber tratamento hospitalar”.



A Defesa Civil da Síria admite, em declarações à Al Jazeera, que não consegue entrar na cidade “para resgatar os feridos”.



Já em Tal al-Ahmar, as forças israelitas “bombardearam Tal al-Ahmar com vários disparos de artilharia”, de acordo com a agência Sana, que acrescenta que as IDF “retomaram as suas incursões na zona rural ao norte de Quneitra, com três veículos militares a avançar perto do cruzamento de Umm Batna”. Não há registo de mortos, nem de feridos.



As relações entre Israel e a Síria nunca foram pacíficas. Desde a fundação do Estado de Israel, em 1948, que os dois países têm passado por vários conflitos, como a Guerra dos Sete Dias, de 1967, em que Israel invadiu os Montes Golã, e cujo acordo de 1974 estabeleceu os limites de controlo entre os exércitos dos dois países, no sul da Síria, como zona-tampão.



Os territórios de controlo sírio foram invadidos por Israel após a queda do regime de Bashar Al-Assad, em 2024, tendo as IDF justificado com o “fim de garantir a segurança das comunidades das Colinas de Golã e dos cidadãos israelenses” na Síria pós-guerra.