Atividade económica nos EUA afetada por guerra no Médio Oriente

Em dois dos distritos, a atividade económica registou mudanças mínimas e em outros dois contraiu-se mesmo. Aquelas datas correspondem ao fim do período de recolha de informação do atual Livro Bege e do anterior, saído em 04 de março.

A guerra no Médio Oriente é apontada como a principal fonte de incerteza que perturba as decisões relativas a contratações, definição de preços e investimentos, com muitas empresas a esperar para ver, aponta a Fed na sua publicação.

A maioria dos distritos continua a dar conta de constrangimentos no consumo, com uma crescente sensibilidade aos preços e uma procura em crescimento do recurso a bancos alimentares e outros apoios de organizações de serviço social, enquanto, pelo contrário, a despesa entre os consumidores de rendimentos mais elevados mantém o nível.

Por seu lado, o mercado laboral manteve-se estável, com apenas um distrito a mencionar um declínio ligeiro.

Não obstante, vários distritos apontaram um aumento da contratação precária de trabalhadores, por as empresas estarem com receio de realizarem contratações permanentes.

Na parte relativa aos preços, o Livro Bege especificou que, de forma geral, o aumento dos custos foi superior o aumento dos preços de venda, o que se traduziu na compressão dos lucros.

Os custos relativos à energia e ao combustível subiram acentuadamente em todos os distritos da Fed, o que foi atribuído à guerra no Médio Oriente, causando o encarecimento dos custos de transporte e à subida dos preços de produtos como plásticos, fertilizantes e outros produtos derivados do petróleo.

Generalizado foi também o aumento de preços em produtos não relacionados com os hidrocarbonetos.

O documento, publicado oito vezes por ano, sintetiza informação sobre a conjuntura proveniente da Fed e dos seus distritos e de entrevistas com economistas, empresários, analistas de mercado e outras fontes.

A estrutura territorial da Fed consiste nos distritos de Boston, Nova Iorque, Filadélfia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas e San Francisco.