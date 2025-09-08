Autoridade Palestiniana denuncia morte de dois adolescentes por Israel na Cisjordânia

Contactado pela agência de notícias francesa AFP, o exército israelita disse estar a analisar esta informação.

As duas vítimas foram identificadas pelo ministério da Saúde palestiniano como Islam Abdel Aziz Nouh Majarmeh e Muhammad Sari Omar Masqala, ambos com 14 anos.

De acordo com a agência de notícias palestiniana WAFA, os dois rapazes foram mortos quando militares israelitas "abriram fogo contra um grupo de civis quando eles tentavam inspecionar as suas casas no campo e recuperar alguns dos seus pertences".

Um adolescente de 17 anos também ficou ferido e foi transportado de urgência para o hospital, acrescentou a agência.

Nos últimos meses, o exército israelita realizou operações nos campos de refugiados do norte da Cisjordânia, com o objetivo, segundo aquela entidade, de reprimir os grupos armados palestinianos que combatem Israel.

No final de fevereiro, enviou tanques para Jenin, pela primeira vez na Cisjordânia desde o fim da segunda Intifada.

Desde então, o exército demoliu dezenas de edifícios em vários campos no norte da Cisjordânia e abriu novas vias de acesso em zonas densamente povoadas, deslocando assim dezenas de milhares de pessoas.

A violência aumentou na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, do início da guerra em Gaza, há quase dois anos, desencadeada pelo ataque do Hamas em solo israelita em 07 de outubro de 2023, até agora.

Pelo menos 973 palestinianos foram mortos pelas forças israelitas ou colonos, de acordo com dados do Ministério da Saúde palestiniano.

No mesmo período, pelo menos 42 israelitas, incluindo militares, foram mortos em ataques palestinianos ou operações militares israelitas, de acordo com números oficiais israelitas.