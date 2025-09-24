"Batalha final". Controlo por Cidade de Gaza disputado rua a rua

Israel lançou na semana passada a ofensiva pelo controlo da área, descrevendo a Cidade de Gaza como o “último bastião” do Hamas e declarando como objetivo “eliminar terroristas” e resgatar os restantes 48 reféns, 20 dos quais deverão estar ainda vivos.







As Forças de Defesa de Israel, as IDF, estimaram a semana passada que estariam na cidade três mil combatentes do Hamas. O grupo menciona cinco mil e ameaçou realizar ataques suicidas, uma tática pouco habitual neste conflito.

Emboscadas e armadilhas

Uma fuga quase impossível

A única rota de saída da Cidade de Gaza permitida por Israel é a estrada costeira de al-Rashid, que tem estado pejada de famílias palestinianas.





As Nações Unidas estimaram terça-feira que pelo menos 321 mil pessoas fugiram para sul desde meados de agosto. Os números das IDF são muito superiores, da ordem dos 640 mil fugitivos.