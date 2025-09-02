Bélgica vai reconhecer Estado da Palestina na Assembleia Geral da ONU

O chefe da diplomacia belga explicou que estas "decisões fortes para aumentar a pressão sobre o governo israelita e os terroristas do Hamas" foram tomadas "à luz da tragédia humanitária que se desenrola na Palestina, em particular em Gaza, e em resposta à violência perpetrada por Israel em violação do Direito Internacional".





🇧🇪🇵🇸🚨La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l’ONU ! Et des sanctions fermes sont prises à l’égard du gouvernement israélien. Tout antisémitisme ou glorification du terrorisme par les partisans du Hamas sera aussi plus fortement dénoncé.



🔸Au vu du… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) September 2, 2025

Segundo o ministro belga vão ser aplicadas 12 sanções a nível nacional, incluindo a proibição de importar produtos dos colonatos, a revisão de contratos públicos com empresas israelitas ou restrições à assistência consular a belgas que vivam em colonatos considerados ilegais pelo direito internacional.

Reconhecimento por decreto só após libertação de reféns

Atualmente, três quartos dos Estados-membros da ONU reconhecem o Estado da Palestina, proclamado pela liderança palestiniana no exílio, no final da década de 1980.

c/ agências

, escreveu na rede social X o ministro belga dos Negócios Estrangeiros, Maxime Prévot."Qualquer antissemitismo ou glorificação do terrorismo por parte dos apoiantes do Hamas será também condenado com a maior veemência", acrescentou."Não se trata de sancionar o povo israelita, mas de assegurar que o seu Governo respeita o direito internacional e humanitário e toma medidas para tentar alterar a situação no terreno", elucidou.No final de julho, o presidente Emmanuel Macron anunciou que a França iria reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia Geral da ONU, que se realiza entre 9 e 23 de setembro em Nova Iorque."A Bélgica vai juntar-se aos países signatários da Declaração de Nova Iorque, abrindo caminho para uma solução de dois Estados e reconhecendo ambos", declarou Maxime Prévot.No entanto, "consciente do trauma causado ao povo israelita pelos atentados terroristas de 7 de outubro de 2023, perpetrados pelo Hamas,", indicou.O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Expatriados da Palestina congratulou-se esta terça-feira com a decisão da Bélgica, considerando-a "um passo em consonância com o direito internacional, as resoluções da ONU, a proteção da solução de dois Estados e o apoio à conquista da paz".O Ministério apelou ainda a mais países para que se juntem a esta iniciativa e