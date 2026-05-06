Bolsas europeias sobem e petróleo cai quase 11% com possibilidade de acordo no Médio Oriente

Cerca das 12:30 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 2,58% para 625,44 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 2,44%, 3,28% e 2,95%, bem como as Madrid e Milão, que subiam 2,86% e 2,08%, respetivamente.

A bolsa de Lisboa invertia a tendência da abertura, com o principal índice, o PSI, a recuar 0,55% para 9.114,40 pontos, depois de ter terminado num novo máximo desde junho de 2008 em 09 de abril (9.484,93 pontos).

O euro estava em alta e subia 0,80% para 1,1787 dólares, no mercado de câmbios de Frankfurt.

A esta hora, os futuros do Dow Jones e do Nasdaq acentuam os ganhos, para 1,90% para o primeiro e para 1,66% para o segundo.

A subida das bolsas e a queda do preço do petróleo ocorreu depois de que se conhecessem informações de que os EUA esperam a resposta iraniana a uma proposta de memorando para finalizar a guerra.

Os investidores mostram-se otimistas com o preço do petróleo Brent, o de referência na Europa, para entrega em julho, a recuar 10,92% para 97,87 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), para entrega também em julho, de referência nos EUA, baixava 10,84% para 87,44 dólares.

O gás natural para entrega a um mês no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, descia 10,66% para 41,854 euros por megawatt-hora (MWh).

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, tinha afirmado que a ofensiva contra Teerão iniciada no passado dia 28 de fevereiro "terminou", o que também contribuía para a queda do preço do gás natural no mercado europeu da Holanda (TFF).

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, advertia que só aceitarão "um acordo justo e completo", depois de se reunir em Pequim com o seu homólogo chinês, Wang Yi, ao mesmo tempo que o Irão anunciava que os navios que navegarem por Ormuz precisarão de uma autorização.

Israel continuava a bombardear o Líbano.

Na Ásia, Seul subiu 6,45% devido ao setor tecnológico e aos avanços nas negociações da guerra no Irão, enquanto Hong Kong ganhou 1,22% devido ao setor imobiliário, e Xangai 1,17% depois do crescimento da atividade no setor de serviços chinês em abril. Tóquio continuava fechada por feriado.

Por sua vez, os metais preciosos registam destacadas subidas, que no caso do ouro são de 3,28%, para 4.706,59 dólares a onça, enquanto a prata avança 6,25%, para 77,39 dólares.

No mercado de dívida, a rentabilidade do título alemão a 10 anos descia significativamente, para 2,990%, depois de ter fechado em 3,062% na sessão anterior.

No mercado das criptomoedas, a bitcoin subia 0,45%, para 82.015 dólares.

Os investidores vão estar atentos esta tarde aos dados da consultora ADP do emprego dos Estados Unidos em abril.