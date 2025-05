Bombardeamentos Israelitas contra Gaza fizeram 79 mortos

As mesma fontes, de hospitais do sul do enclave, indicaram que o número de mortos é ainda provisório, indica a agência de notícias Efe.

Um repórter de imagem da agência norte-americana Associated Press, em Khan Yunis, contou 10 ataques aéreos contra a cidade durante a última noite e viu vários corpos serem levados para a morgue do Hospital Nasser.

Tratou-se da segunda noite consecutiva de bombardeamentos de grande intensidade.

Os ataques ocorrem no momento em que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visita o Médio Oriente, indo a Estados do Golfo, mas não a Israel.