Brent sobe 2,5% para perto de 98 dólares com incerteza sobre negociações

Às 17:30 (hora de Lisboa), o preço do petróleo Brent, o índice de referência na Europa, subia 2,5% para 97,97 dólares, após esta manhã ter começado a negociar com descidas superiores a 1%, atingindo os 94,30 dólares.

Por seu lado, o West Texas Intermediate (WTI) está a negociar em alta, com subidas de 2,84% para 89,9 dólares.

O preço do petróleo começou a subir após o Governo do Paquistão, o país mediador, ter dito que ainda aguardava uma confirmação formal da presença da delegação iraniana.

Por sua vez, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, adiou a sua viagem ao Paquistão, sem ter sido definido um novo horário de partida, aumentando a incerteza quanto à realização de uma segunda reunião entre os dois países.

Além disso, o Presidente dos EUA, Donald Trump, indicou que não irá prolongar o cessar-fogo com o Irão, que expira na quarta-feira.