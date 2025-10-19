Camiões com ajuda para Gaza voltam ao Egito depois de ataque de Israel

"Um grande número de camiões regressou", disse uma fonte da organização, citada pela agência de notícias espanhola EFE, sem especificar o número de veículos que regressaram ao Egito, horas depois de um comboio de cerca de 200 camiões ter iniciado o caminho para as passagens de Kerem Shalom e de Al-Auja, controladas por Israel, para inspeção antes de entrar em Gaza.

A passagem fronteiriça de Rafah, que liga diretamente o Egito à Faixa de Gaza, continua encerrada.

Segundo a mesma fonte, "a entrada de camiões foi temporariamente suspensa" depois de o exército israelita ter bombardeado militantes de Gaza na zona de Rafah, em resposta ao "disparo de um míssil antitanque e tiros contra as tropas" israelitas na zona.

A este propósito, uma fonte do lado egípcio da passagem de Rafah adiantou à EFE que a passagem não será aberta hoje e que Israel a mantém fechada do lado de Gaza.

A abertura da passagem de Rafah estava prevista para segunda-feira, anunciou no sábado a embaixada palestiniana no Cairo e a Organização Mundial de Saúde confirmou ao jornal israelita Haaretz.

No entanto, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, adiantou que a passagem vai continuar encerrada "até nova ordem".

Netanyahu realçou, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro, que a abertura da passagem fronteiriça, tal como previsto no acordo de cessar-fogo, "será considerada em função da forma como o Hamas cumprir a sua parte, devolvendo os reféns e implementando a estrutura acordada", numa referência sobretudo ao que considera ser o atraso do Hamas na entrega dos corpos dos reféns israelitas.