Cerca de 43 milhões de pessoas terão participado nas cerimónias fúnebres de Khamenei

A agência noticiosa Fars, ligada à Guarda da Revolução Islâmica iraniana, estimou "que o número total de participantes se situou entre 41 e 43 milhões, aproximadamente", uma estimativa a que chegou utilizando o que classificou como dados de "fontes oficiais".

As fontes incluem estatísticas dos transportes públicos, número de telefones ativos na mesquita de Mosala, em Teerão --- onde o caixão permaneceu durante dois dias --- e ao longo do percurso do cortejo fúnebre na capital, bem como o volume da multidão nessa procissão na capital, somado ao registado em Qom e na cidade santa de Mashad, entre outros.

No vizinho Iraque, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas tenham participado na quarta-feira no cortejo fúnebre de Khamenei nas províncias de Najaf e Karbala, de acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro iraquiano, Ali al Zaidi, que classificou os números como "estatísticas preliminares".

As autoridades iranianas não divulgaram dados oficiais sobre a participação do público nas cerimónias que reuniram multidões, mas ao longo dos diferentes dias uma multidão imensa reuniu-se para dar o último adeus ao líder religioso.

Khamenei foi morto no primeiro dia da guerra desencadeada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão, a 28 de fevereiro, depois de ter governado o país durante mais de 36 anos com mão de ferro.

Os cortejos fúnebres incluíram, além do caixão de Khamenei, os de quatro familiares mortos no mesmo ataque, entre os quais a neta de 14 meses e a esposa do filho e sucessor, Mojtaba Khamenei, que não compareceu aos funerais.

A nova máxima autoridade política e religiosa da República Islâmica não foi vista em público nem em vídeo desde a nomeação, em 08 de março.

Com estes funerais em grande escala, a República Islâmica procura projetar poder, unidade e reafirmar-se após a guerra, depois de um contexto de descontentamento público devido à má situação económica do país, que provocou extensos protestos populares em janeiro.