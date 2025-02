Cessar-fogo em Gaza. Hamas liberta reféns entre os quais se encontra luso-israelita

(em atualização)





À semelhança de outros momentos de troca de reféns, os militantes do Hamas levaram os dois homens a um palco, rodeados por homens armados.



Os dois reféns libertados são Tal Shoham e Avera Mengistu. Um destes homens estava em cativeiro há dez anos.



Os outros quatro reféns vão ser libertados de Nuseirat, no centro de Gaza, no final da manhã. Entre eles está Omer Shem Tov, um luso-israelita de 22 anos.



Dos seis reféns, quatro foram raptados durante o ataque de 7 de outubro de 2023.



Do lado israelita está prevista a libertação de cerca de 600 prisioneiros palestinianos.



Esta é a sétima troca de reféns por prisioneiros desde a entrada em vigor do cessar-fogo, a 19 de janeiro.