Comissão Europeia diz que resposta do Hamas ao plano de Trump é encorajadora

"A disponibilidade do Hamas em libertar os reféns e de participar nas negociações com base na recente proposta do Presidente dos Estados Unidos é encorajadora", declarou Von der Leyen na rede social X.

"Esta oportunidade deve ser aproveitada. Um cessar-fogo imediato em Gaza e a libertação de todos os reféns estão ao nosso alcance", acrescentou a presidente da Comissão Europeia.

Von der Leyen acrescentou que "a Europa apoiará todos os esforços para colocar um fim ao sofrimento da população civil e promover a única solução viável para a paz: a solução de dois Estados".

Já o chanceler alemão, Friedrich Merz, instou hoje o Hamas a aproveitar "a melhor oportunidade para a paz" em Gaza.

"A libertação dos reféns e a paz para Gaza estão ao nosso alcance. O Hamas também aceitou, em princípio, o plano de paz do Presidente Trump. A Alemanha apoia totalmente o apelo do Presidente Trump a ambas as partes", declarou o primeiro-ministro alemão nas redes sociais X.

Merz realçou que os reféns mantidos pelo Hamas devem ser libertados e a organização terrorista deve desarmar-se.

"Os combates devem cessar imediatamente. Tudo isto deve acontecer muito em breve", enfatizou o chanceler alemão.

O plano de 20 pontos que apresentou na Casa Branca na segunda-feira, e aceite pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, propõe o fim imediato da guerra, a libertação dos reféns do Hamas e a formação de um governo de transição para Gaza, supervisionado pelo Presidente norte-americano e pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

Este roteiro contempla ainda a desmilitarização da Faixa de Gaza e a possibilidade de negociar um Estado palestiniano no futuro, algo que o primeiro-ministro israelita imediatamente descartou.