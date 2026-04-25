Conflito causa deslocação forçada de quase 400 mil crianças no Líbano

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira uma prorrogação de três semanas do cessar-fogo no Líbano, que deveria expirar no domingo.

"A notícia do prolongamento do cessar-fogo temporário por mais três semanas é um pouco reconfortante, mas as pessoas estão cautelosas e continuam a viver num estado perpétuo de incerteza; uma pausa não é suficiente", lamentou a diretora do escritório da Save the Children no Líbano.

"As famílias são obrigadas a suportar mais três semanas de incerteza, sem poderem regressar às suas vidas anteriores, vivendo em tendas nas ruas, em escolas e estádios", explicou Nora Ingdal.

De acordo com dados das Nações Unidas, mais de 117 mil pessoas, incluindo 40 mil crianças, permanecem em abrigos coletivos, e apenas um quinto dos deslocados regressou a casa desde que foi acordado o cessar-fogo.

"Encontrei-me com muitas crianças e famílias de todo o país, e todas me dizem a mesma coisa: querem voltar para casa, as crianças querem voltar para a escola e os adultos querem voltar para o trabalho", sublinhou Ingdal.

"As famílias querem deixar de viver num estado de incerteza, com medo de que a guerra regresse e sob o constante sobrevoo de drones", acrescentou a dirigente da ONG.

A ofensiva de Israel no Líbano contra o grupo xiita pró-iraniano Hezbollah já causou mais de 2.400 mortos e um milhão de deslocados desde 02 de março, segundo as autoridades de Beirute.

O Hezbollah arrastou o Líbano para a guerra no Médio Oriente ao atacar Israel em retaliação pela morte do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, em 28 de fevereiro, no início da ofensiva israelita e norte-americana contra Teerão.

De acordo com o Conselho Nacional de Investigação Científica do Líbano, mais de 62 mil casas foram danificadas ou destruídas durante a guerra.