Conselho de Segurança da ONU. EUA preparam-se para voltar a vetar cessar-fogo em Gaza

Forças de Defesa de Israel via Reuters

Washington entende que uma trégua pode por em risco os reféns que ainda se encontram à mercê do Hamas.



A Argélia é membro do Conselho de Segurança da ONU desde janeiro e decidiu avançar com o projeto de resolução depois de o Tribunal Internacional de Justiça ter apelado a Israel que evite atos de genocídio em Gaza.



A votação é na terça-feira e deverá ter o mesmo desfecho que as anteriores, com o veto norte-americano, como aconteceu em outubro e dezembro.