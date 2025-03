Conselho Europeu deplora quebra de cessar-fogo em Gaza

De acordo com as conclusões da reunião, o Conselho Europeu "deplora a quebra do cessar-fogo em Gaza, que causou um grande número de vítimas nos recentes bombardeamentos" e "a rejeição por parte do [movimento islamita palestinianos] Hamas de entregar os reféns restantes".

Os líderes dos 27 Estados-membros pediram o regresso imediato do cessar-fogo no enclave palestiniano, em vigor desde janeiro, e que permitiu o acesso de ajuda humanitária à população.

"O acesso deste apoio [humanitário] e a distribuição, assim como o fornecimento de eletricidade, incluindo de estruturas de dessalinização de água, tem de ser retomado imediatamente", sustentou o Conselho Europeu.

Os líderes reiteraram a posição comunitária de apoio à a criação de dois Estados para resolver o conflito israelo-palestiniano.

Sobre a Síria, que está a viver um período de tentativa de transição democrática, na sequência da queda do regime de Bashar al-Assad, mas que ainda enfrenta episódios de violência em várias partes do território, o Conselho Europeu exortou o Governo sírio a "garantir a proteção de todos os civis e responsabilizar os perpetradores da violência".

Os 27 líderes do bloco comunitário "sublinharam a importância de uma transição pacífica e inclusiva" na Síria, "livre de interferência estrangeira prejudicial, e a proteção dos direitos dos sírios de todos os contextos étnicos e religiosos, sem discriminação".