Corpos devolvidos a Israel não correspondem a reféns do Hamas

Segundo o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a informação sobre os restos mortais foi o resultado do exame de identificação realizado nas últimas 24 horas pelo Centro Nacional de Medicina Legal israelita.

A polícia de Israel comunicou na terça-feira que tinha recebido, através da Cruz Vermelha, os alegados restos mortais dos dois reféns que seriam examinados através de patologistas forenses para identificação.

Israel reclama os corpos de um cidadão israelita e de outro originário da Tailândia estando em contacto com as respetivas famílias.

Nos termos do acordo de cessar-fogo intermediado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, o Hamas libertou os últimos 20 reféns sequestrados em 2023.

O Hamas devolveu até ao momento 26 dos 28 corpos de reféns que prometeu entregar a Israel no quadro do cessar-fogo.

No dia 07 de outubro de 2023 o Hamas atacou território israelita provocando a morte a maios de 1.200 pessoas.

A resposta militar de grande escala de Israel fez mais de 60 mil mortos, na Faixa de Gaza, de acordo com o balanço do Hamas reconhecido pelas Nações Unidas.