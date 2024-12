Diplomacia chinesa apela a "processo aberto e inclusivo" para solução política na Síria

Durante uma reunião em Pequim com um grupo de diplomatas de países árabes, o ministro chinês sublinhou a importância de "evitar que o terrorismo se aproveite do caos para regressar" à Síria, após a recente queda do regime de Bashar al-Assad, de acordo com um comunicado difundido pela diplomacia chinesa.

Wang pediu recentemente que se "evite a fragmentação" e se "restaure a estabilidade" no país árabe.

O ministro chinês apelou também a um "cessar-fogo imediato" e à "retirada permanente das tropas" em Gaza, bem como a uma "solução justa e duradoura para o conflito palestiniano com base na fórmula dos dois Estados", ao mesmo tempo que apelou à "preservação da soberania do Líbano".

No ano passado, o país asiático manifestou o apoio à solução de "dois Estados" para o conflito israelo-palestiniano e declarou "consternação" face aos ataques israelitas contra civis.

"A China continuará a apoiar os países árabes no reforço da sua autonomia estratégica", afirmou Wang, acrescentando que o Médio Oriente "não pode continuar a ser um campo de batalha das grandes potências e uma vítima dos conflitos geopolíticos".

De acordo com o comunicado, os representantes diplomáticos dos países árabes em Pequim "elogiaram a posição imparcial da China e o seu apoio à causa justa do povo palestiniano" e registaram as "contribuições positivas" do país asiático para a "paz e estabilidade" na região.

Os delegados árabes pediram à China que desempenhe "um papel mais importante" face às "mudanças abruptas" no Médio Oriente e ao "sofrimento dos povos da região".