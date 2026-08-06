Dois soldados israelitas mortos no Líbano após trégua com Hezbollah

Dois soldados israelitas mortos no Líbano após trégua com Hezbollah

Israel confirmou hoje que dois soldados foram mortos em combate no sul do Líbano, nas primeiras baixas israelitas desde a implementação de uma trégua com o grupo militante libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, em junho.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Reuters

VER MAIS

Outros quatro soldados ficaram feridos, de acordo com o Exército de Israel.

As mortes foram avançadas pela comunicação social israelita na quarta-feira.

O Exército israelita lançou ataques nesse dia no sul do Líbano em resposta ao que descreveu como uma violação do cessar-fogo por parte do Hezbollah e emitiu um apelo aos residentes da aldeia de Mansouri para que fugissem - o primeiro aviso deste tipo emitido por Israel no Líbano em semanas.

Para já, o Hezbollah ainda não fez declarações sobre estas mortes.

A escalada ocorreu no momento em que negociadores libaneses e israelitas se reuniam em Roma para discutir a implementação de um acordo de 26 de junho, ao abrigo do qual as forças israelitas devem retirar-se das áreas que ocupam no sul do Líbano e permitir que o Exército libanês tome o controlo, em troca do desarmamento do Hezbollah.

A mais recente guerra entre Israel e o Hezbollah eclodiu a 02 de março, quando o grupo xiita disparou mísseis através da fronteira dois dias após os EUA e Israel terem lançado ataques contra o Irão.

Uma trégua frágil entre Israel e o Hezbollah tem-se mantido em grande parte desde 20 de junho, mas as forças israelitas continuaram a ocupar faixas do sul do Líbano e a realizar ataques aéreos e bombardeamentos periódicos.

 

Tópicos
PUB
PUB