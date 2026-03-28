Doze soldados dos EUA feridos em ataque na Arábia Saudita

O ataque contra a base aérea Prince Sultan em Al-Kharj, a sudeste de Riade, foi levado a cabo na sexta-feira com pelo menos um míssil e vários drones, noticiaram os jornais New York Times e Wall Street Journal, que citam responsáveis que não foram identificados.

Num balanço anterior, fontes oficiais norte-americanas e árabes tinham dito ao Wall Street Journal que o ataque fez 10 feridos.

Os soldados encontravam-se no interior de um edifício da base no momento do ataque, de acordo com o mesmo jornal.

Ainda segundo as publicações, vários aviões de reabastecimento em voo também foram danificados.

O Pentágono e o Comando Central dos EUA não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da agência France-Presse.

Treze militares norte-americanos foram mortos desde o início do conflito com o Irão, em 28 de fevereiro, dos quais sete nos países do Golfo e seis no Iraque. Mais de 300 ficaram feridos.