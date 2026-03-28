Doze soldados dos EUA feridos em ataque na Arábia Saudita
Um ataque iraniano contra uma base na Arábia Saudita feriu pelo menos 12 soldados dos Estados Unidos, dois dos quais gravemente, informaram meios de comunicação social norte-americanos.
O ataque contra a base aérea Prince Sultan em Al-Kharj, a sudeste de Riade, foi levado a cabo na sexta-feira com pelo menos um míssil e vários drones, noticiaram os jornais New York Times e Wall Street Journal, que citam responsáveis que não foram identificados.
Num balanço anterior, fontes oficiais norte-americanas e árabes tinham dito ao Wall Street Journal que o ataque fez 10 feridos.
Os soldados encontravam-se no interior de um edifício da base no momento do ataque, de acordo com o mesmo jornal.
Ainda segundo as publicações, vários aviões de reabastecimento em voo também foram danificados.
O Pentágono e o Comando Central dos EUA não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da agência France-Presse.
Treze militares norte-americanos foram mortos desde o início do conflito com o Irão, em 28 de fevereiro, dos quais sete nos países do Golfo e seis no Iraque. Mais de 300 ficaram feridos.