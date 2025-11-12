"É hora de o perdoar". Trump pediu absolvição de Netanyahu ao presidente de Israel

“É hora de deixar Bibi unir Israel, perdoando-o e pondo fim a essa guerra jurídica de uma vez por todas".





O gabinete de Isaac Herzog já reagiu ao pedido de Trump.



Num comunicado, o presidente israelita expressou "grande consideração pelo presidente Trump" e assegurou que mantém "apreço pelo apoio inabalável de Trump a Israel e pelas suas importantes contribuições para a libertação de reféns, a remodelação do Médio Oriente e Gaza e a salvaguarda da segurança de Israel".



Contudo, esclareceu que "qualquer pessoa que deseje um indulto deve apresentar um pedido formal de acordo com os procedimentos estabelecidos".



