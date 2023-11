Em curso negociações para trégua de 3 dias em troca de 12 reféns, 6 deles norte-americanos

Segundo a agência noticiosa francesa, que cita a fonte, as negociações estarão "atualmente a esbarrar" na duração da trégua e na inclusão neste acordo do "norte da Faixa de Gaza", palco de grandes operações de combate.

"O Qatar está à espera de uma resposta dos israelitas", acrescentou a fonte, que solicitou anonimato.

Uma tal trégua deverá também permitir ao Egito, que faz fronteira com a Faixa de Gaza, "entregar mais ajuda humanitária" ao território palestiniano sitiado através do terminal de Rafah, segundo a mesma fonte.

"Não vou comentar nenhumas negociações", disse à AFP, por sua vez, o porta-voz do Governo israelita, Eylon Levy.

Mais de 240 pessoas foram raptadas e levadas para Gaza no dia do ataque sem precedentes dos comandos do Hamas em solo israelita, a 07 de outubro. Vários estrangeiros, entre os quais dez norte-americanos, encontram-se entre os reféns.

Pelo menos 1.400 pessoas morreram em Israel desde o início da guerra desencadeada por este ataque, a maior parte das quais civis mortos no dia do ataque, segundo as autoridades israelitas.

Na Faixa de Gaza, as represálias de Israel, que afirma querer destruir o Hamas, mataram 10.569 pessoas, incluindo 4.324 crianças, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

Israel recusa qualquer trégua humanitária enquanto os reféns não forem libertados, apesar dos apelos urgentes da ONU, das organizações não-governamentais e das capitais estrangeiras para um cessar-fogo ou uma pausa que permita a entrega de ajuda à população privada de água, eletricidade, alimentos e medicamentos.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos sete países mais industrializados do mundo (G7), reunidos em Tóquio, manifestaram hoje apoio a "pausas e corredores humanitários" em Gaza.

O Qatar, que acolhe um gabinete político do Hamas e forneceu milhões de dólares em ajuda financeira a Gaza, esteve envolvido na mediação que levou à libertação de quatro reféns em outubro: uma mulher norte-americana e a sua filha, e duas mulheres israelitas.

O Estado, rico em gás, é também um aliado próximo dos Estados Unidos e alberga a maior base militar da região.

No domingo, o primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, declarou que Doha vai continuar a sua mediação, apesar das dificuldades no terreno "causadas pelas ações da ocupação israelita".