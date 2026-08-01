Mundo
Guerra no Médio Oriente
Embaixadas dos EUA aconselham cidadãos a "ponderar" saída do Médio Oriente
As Embaixadas dos EUA em vários países do Médio Oriente alertaram este sábado os cidadãos norte-americanos para uma possível "escalada" do conflito regional e aconselharam a que se preparassem para abandonar a região.
"Os cidadãos norte-americanos na região devem ponderar a saída do país ou estar preparados para o fazer em caso de escalada", lê-se numa publicação da Embaixada norte-americana em Bagdade na rede social X.
A mesma mensagem é reproduzida pelas representações norte-americanas em Amã, Jerusalém, Mascate e Beirute nos respetivos sites ou redes sociais.
Washington aconselha os cidadãos norte-americanos a verificarem as informações de voos e a seguirem as instruções de segurança das autoridades locais.
"Os norte-americanos que se encontram atualmente no Médio Oriente devem manter-se extremamente cautelosos e muito vigilantes, estando preparados para possíveis cancelamentos de voos, encerramentos periódicos do espaço aéreo e potenciais interrupções de viagem", refere o alerta.
“A situação no Médio Oriente continua instável. O regime iraniano é imprevisível, como demonstram as suas recentes decisões de atacar áreas da região sem aviso prévio ou provocações, bem como de expandir os ataques para áreas não visadas anteriormente (como o Egito)”, lê-se numa mensagem publicada no site da embaixada em Beirute.
Na última quarta-feira, um drone atingiu um navio-tanque de gás de uma empresa norte-americana atracado num porto egípcio. O Egito está a conduzir uma investigação, mas ainda não apontou quaisquer responsáveis pelo ataque.
Esta semana, o Irão e os Estados Unidos retomaram as suas trocas de tiros noturnas após alguns dias de relativa calma. Não houve relatos de ataque entre esta sexta-feira e sábado.
A guerra no Médio Oriente foi iniciada a 28 de fevereiro por ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra o Irão, que retaliou com ataques de mísseis e drones na região.
A mesma mensagem é reproduzida pelas representações norte-americanas em Amã, Jerusalém, Mascate e Beirute nos respetivos sites ou redes sociais.
Washington aconselha os cidadãos norte-americanos a verificarem as informações de voos e a seguirem as instruções de segurança das autoridades locais.
"Os norte-americanos que se encontram atualmente no Médio Oriente devem manter-se extremamente cautelosos e muito vigilantes, estando preparados para possíveis cancelamentos de voos, encerramentos periódicos do espaço aéreo e potenciais interrupções de viagem", refere o alerta.
“A situação no Médio Oriente continua instável. O regime iraniano é imprevisível, como demonstram as suas recentes decisões de atacar áreas da região sem aviso prévio ou provocações, bem como de expandir os ataques para áreas não visadas anteriormente (como o Egito)”, lê-se numa mensagem publicada no site da embaixada em Beirute.
Os norte-americanos devem por isso “manter-se vigilantes, pois o simples facto de os interesses ou empresas dos EUA não terem sido atacados num país no passado não garante a sua segurança", acrescenta a representação diplomática.
Esta semana, o Irão e os Estados Unidos retomaram as suas trocas de tiros noturnas após alguns dias de relativa calma. Não houve relatos de ataque entre esta sexta-feira e sábado.
A guerra no Médio Oriente foi iniciada a 28 de fevereiro por ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra o Irão, que retaliou com ataques de mísseis e drones na região.