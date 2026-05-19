Emirados Árabes Unidos. Situação "extremamente preocupante" após ataque a central nuclear de Barakah diz AIEA

"A situação é extremamente preocupante. Este é um local nuclear no Médio Oriente, onde as consequências de um ataque podem ser muito graves. Trata-se de uma central nuclear em funcionamento e, como tal, alberga milhares de quilogramas de material nuclear no núcleo dos reatores, tanto combustível novo como combustível irradiado", frisou Grossi, numa reunião do Conselho de Segurança da ONU.

"Quero deixar absolutamente claro: em caso de ataque à Central Nuclear de Barakah, um impacto direto poderia resultar numa libertação demasiado elevada de radioatividade para o ambiente", acrescentou.

Um impacto que desativasse as linhas de fornecimento de energia elétrica à central poderia aumentar a probabilidade de fusão dos núcleos dos reatores, o que poderia resultar numa elevada libertação de radioatividade, explicou.

No pior dos cenários, disse Grossi, seriam necessárias ações de proteção, como evacuações e abrigo da população ou a necessidade de ingestão de iodo estável, com um alcance que varia entre alguns e várias centenas de quilómetros.

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) denunciaram no domingo o impacto de um aparelho não tripulado que provocou um incêndio num gerador que alimentava a central nuclear de Barakah, na região de al-Dhafra, que abrange grande parte do oeste do país.

Os EAU declararam hoje que os drones que visaram essa instalação nuclear partiram do Iraque, onde grupos apoiados pelo Irão têm dirigido ataques contra países vizinhos desde o início da guerra no Golfo.

Entretanto, a AIEA confirmou o restabelecimento do fornecimento de energia à central nuclear de Barakah após o ataque, "um passo importante para a segurança nuclear".