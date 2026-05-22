Emissora saudita divulga alegada "versão final" de acordo entre os EUA e o Irão

Desde logo, o cessar-fogo imediato, abrangente e incondicional em todas as frentes, terrestre, marítima e aérea.



A exigência de garantias de liberdade de navegação no Golfo Árabe, no Estreito de Ormuz e no Golfo de Omã.



É exigido também o Compromisso mútuo de não haver ataques a infraestruturas militares, civis ou económicas e o fim de todas as operações militares e da guerra mediática.



A soberania e a integridade territorial bem como o compromisso de que não haverá qualquer intervenção em assuntos internos dos países também fica salvaguardado neste documento. Prevê a existência de um mecanismo conjunto para monitorizar a implementação e resolver conflitos.



Os dois países terão ainda chegado a acordo para que sejam levantadas, de forma gradual, as sanções norte-americanas, em troca do compromisso do Irão com os termos desta "alegada versão final do documento que reafirma o cumprimento do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.



O documento prevê que as negociações sobre "questões pendentes" não especificadas se iniciem sete dias depois da entrada em vigor do acordo que entra em vigor assim que seja oficialmente anunciado por ambos os países.



