Estados Unidos atacam instalações de mísseis próximas do Estreito de Ormuz

O Comando Central dos Estados Unidos divulgou, nas suas páginas oficiais, um mapa com vários locais de mísseis anti navio que afirma terem sido atacados com sucesso.

De acordo com esse comando tutelado pelo Departamento de Defesa norte-americano, os mísseis guardados nessas instalações representavam "um risco" à navegação internacional no estreito.

O anúncio ocorre poucas horas depois de Teerão confirmar a morte do secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani, na sequência de um ataque aéreo israelita, e de o presidente norte-americano, Donald Trump, criticar vários membros da NATO por recusarem colaborar no esforço para a reabertura do Estreito de Ormuz.

O Estreito de Ormuz, uma das passagens marítimas mais estratégicas do mundo, está temporariamente fechado pelo Irão desde 15 de março devido às tensões militares em curso.