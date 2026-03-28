Estados Unidos e Israel atacaram pela terceira vez a central nuclear de Bushehr

As investigações preliminares indicam que o projétil não causou vítimas, segundo a agência de notícias iraniana Fars.

Na rede social X, a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) disse que foi informada pelo Irão sobre o novo ataque na área da central nuclear de Bushehr.

"A AIEA foi informada pelo Irão sobre um novo ataque na área da Usina Nuclear de Bushehr, o terceiro incidente desse tipo em 10 dias", referiu a agência.

A central de Bushehr, localizada no sul do Irão, foi alvo de um primeiro ataque na semana passada e de um segundo na terça-feira.

A AIEA referiu que não foi libertada radiação e que o reator em operação não sofreu danos.

"O estado da central é considerado normal, segundo o Irão", disse a agência na rede social X.

O Diretor-Geral da AIEA, Rafael Grossi, manifestou a sua profunda preocupação com a atividade militar perto da central nuclear e alertou para "um grave incidente radiológico no caso de o reator ser danificado", citado na publicação da agência no X.

Rafael Grossi apelou ainda à máxima contenção militar para evitar o risco de um acidente nuclear.

Após este segundo ataque, a Rússia manifestou a sua "profunda indignação" e denunciou que "os agressores procuram deliberadamente provocar uma grande catástrofe nuclear na região para ocultar e justificar as suas ações criminosas", segundo a agência EFE.

Além de Bushehr, Israel e os Estados Unidos atacaram na sexta-feira outras instalações nucleares no centro do Irão, sem provocar mortes ou fugas radioativas.