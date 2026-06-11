Estados Unidos negam que estreito de Ormuz esteja encerrado

"Esta noite [quarta-feira], os navios comerciais continuam a transitar para dentro e para fora do estreito de Ormuz", afirmou o Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês) num breve comunicado.

O exército do Irão avisou que dispararia contra todo o tipo de embarcações se estas tentassem atravessar o estreito, pelo que declarou fechado este ponto-chave para o comércio global de petróleo bruto.

Até mesmo a Guarda Revolucionária iraniana publicou uma mensagem, divulgada pela agência de notícias Tasnim, na qual afirma ter disparado contra dois navios que tentaram atravessar Ormuz.

"Fontes da comunicação social iraniana afirmam que o Irão atacou um navio de guerra norte-americano no estreito de Ormuz. FALSO", publicou o Centcom, na rede social X.

Tanto o secretário da Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, como o Presidente do país, Donald Trump, ameaçaram durante uma conferência de imprensa de quarta-feira retomar os bombardeamentos, depois de o abate de um helicóptero norte-americano na terça-feira ter desencadeado uma nova troca de ataques.

Trump afirmou hoje que "estavam perto" de selar o acordo e repreendeu o Irão por ter atacado o helicóptero, o que levou a uma ofensiva de retaliação norte-americana, à qual o Irão respondeu contra alvos militares norte-americanos em toda a região, incluindo Jordânia, Kuwait e Bahrein.

Entretanto, o Centcom já veio anunciar que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão a atacar vários alvos no Irão.

"As forças do Comando Central dos EUA iniciaram hoje [quarta-feira] ataques adicionais de autodefesa contra múltiplos alvos no Irão, sob ordens do Comandante-Chefe [Donald Trump]. Os ataques são uma resposta à agressão injustificada e contínua do Irão", adianta a publicação.

Os meios de comunicação iranianos noticiaram explosões na costa sul do Irão, adiantando que foram ouvidas na ilha de Qeshm, em Minab, Sirik e no porto de Bandar Abbas.