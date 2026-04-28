Estrangulamento digital. Como é que a guerra com o Irão ameaça os cabos submarinos?

A importância dos cabos submarinos

Também transportam telecomunicações e eletricidade entre países e são essenciais para os serviços de cloud e comunicações online.

Quais são os riscos?

Outros riscos incluem correntes submarinas, sismos, vulcões submarinos e tufões, afirmou Alan Mauldin, diretor de investigação da empresa de investigação de telecomunicações TeleGeography.

A indústria lida com estes problemas enterrando os cabos, blindando-os e selecionando rotas seguras, afirmou.





A guerra com o Irão, que dura há dois meses, provocou perturbações sem precedentes no fornecimento global de energia e nas infraestruturas regionais, incluindo danos nos centros de dados da Amazon Web Services no Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos. Os cabos submarinos foram poupados até à data.

Um incidente semelhante ocorreu em 2024, quando uma embarcação comercial atacada pelos houthis, alinhados com o Irão, derivou no Mar Vermelho e cortou cabos com a sua âncora.

Reparação é desafio à segurança

Satélites não são alternativa

As redes de órbita terrestre baixa, como a Starlink, são "uma solução especializada, que não é escalável para milhões de utilizadores, neste momento", acrescentou Kotkin.





c/Reuters

. Vários cabos de fibra ótica serpenteiam pelo leito marinho do estreito, ligando países da Índia e do Sudeste Asiático à Europa, passando pelos países do Golfo e pelo Egito.Os cabos submarinos são cabos de fibra ótica ou elétricos instalados no fundo do mar para transmitir dados e energia., segundo a UIT, a agência especializada das Nações Unidas para as tecnologias digitais., problemas no comércio eletrónico, atrasos nas transações financeiras, e consequências económicas de todas estas interrupções", disse a analista geopolítica e energética Masha Kotkin à agência Reuters.Ose infraestruturas digitais para diversificar as suas economias e reduzir a dependência do petróleo.Os dois países estabeleceram empresas nacionais de Inteligência Artificial que servem clientes em toda a região — todas dependentes de cabos submarinos para transmitir dados a alta velocidade.(Ásia-África-Europa 1), que liga o Sudeste Asiático à Europa através do Egito, com pontos de ligação nos Emirados Árabes Unidos, Omã, Qatar e Arábia Saudita. E a, que liga a Índia e o Sri Lanka aos países do Golfo, Sudão e Egito; e o Sistema Internacional de Cabos da Ponte do Golfo, que interliga todos os países do Golfo, incluindo o Irão.Estão em construção outras redes, incluindo um sistema liderado pela Ooredoo, do Catar.Embora o comprimento total dos cabos submarinos tenha crescido consideravelmente entre 2014 e 2025, as falhas permaneceram estáveis, cerca de 150 a 200 incidentes por ano, de acordo com o Comité Internacional de Proteção de Cabos (ICPC).No entanto, existe um risco indireto de as embarcações danificadas atingirem inadvertidamente os cabos ao arrastarem as suas âncoras."Numa situação de operações militares ativas, o risco de danos não intencionais aumenta e, quanto mais tempo durar este conflito, maior será a probabilidade de danos não intencionais", disse Kotkin.O grau em que os danos nos cabos podem afetar a conectividade nos países do Golfo depende, em grande parte, de quanto cada operador de rede depende deles e de quais as alternativas que possui, de acordo com a TeleGeography.A reparação de cabos danificados em zonas de conflito representa um desafio adicional à sua segurança., afirmam os especialistas."Frequentemente,. Isto pode levar muito tempo e ser a maior fonte de problemas", acrescentou Mauldin nas declarações à Reuters.Assim que o conflito terminar, os intervenientes do sector enfrentarão também o desafio de reavaliar o fundo do mar para determinar posições seguras para os cabos e evitar navios ou objetos que possam ter afundado durante as hostilidades, alertou.Embora os possíveis danos nos cabos submarinos não causem uma perda total de conectividade — devido às ligações terrestres —, os especialistas concordam que os sistemas de satélite não são uma alternativa viável, uma vez que não conseguem lidar com o mesmo volume de tráfego e são mais caros."Não é como se pudesse simplesmente mudar para satélite. Isso não é uma alternativa", esclareceu Mauldin, referindo que os satélites dependem de ligações a redes terrestres e são mais adequados para coisas em movimento, como aviões e navios.