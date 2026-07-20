EUA atacaram Irão pela nona noite consecutiva "em homenagem" aos soldados mortos

Os EUA voltaram a atacar o Irão durante a madrugada deste domingo, provocando pelo menos um morto do lado iraniano.



O Comando Central das forças armadas dos EUA (CENTCOM) afirmou ter visado "centros de comando militares iranianos, instalações de defesa aérea e de vigilância costeira, meios marítimos, bases de lançamento de mísseis e drones e redes de comunicações" na nona ronda de ataques após a assinatura do memorando de entendimento de cessar-fogo, há um mês.



O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os últimos ataques dos EUA atingiram o Irão "com muita força", acrescentando que os ataques foram "em homenagem" a três soldados norte-americanos mortos nos últimos dias - dois na Jordânia e um no Iraque.



Pelo menos uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas nos ataques aéreos norte-americanos realizados durante a noite no noroeste do Irão.



"Uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas num ataque terrorista e agressivo dos EUA numa zona a sudoeste de Tabriz", disse Majid Farshi, chefe da gestão de crises na província do Azerbaijão Oriental, citado pela agência de notícias oficial IRNA.



A cidade portuária de Bushehr, no sudoeste do país, que alberga a única central nuclear civil em funcionamento no Irão, foi alvo de novos ataques aéreos norte-americanos na manhã desta segunda-feira.



"Há poucos minutos, vários locais na cidade de Bushehr foram atingidos por projéteis disparados pelo inimigo norte-americano", disse o governador da cidade, Mohammad Mozaffari, citado pela IRNA.



O Irão, por sua vez, disse ter respondido com um "ataque surpresa" na Síria e com outro ataque que visou aeronaves norte-americanas no aeroporto de Aqaba, na Jordânia.



Israel alertou que os mísseis lançados contra a cidade portuária jordana de Aqaba ameaçavam fazer com que os ataques se alastrassem ao território israelita, pela primeira vez em semanas.



O Bahrein e o Kuwait também foram alvos de ataques iranianos, o que levou os países a ativarem novamente as defesas aéreas contra drones e mísseis iranianos.

Petroleiros intercetados no Estreito de Ormuz

Enquanto isso, a Guarda Revolucionária do Irão afirmou ter intercetado mais dois petroleiros que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz.



A agência britânica de segurança marítima UKMTO informou que um navio estava em chamas a aproximadamente 15 quilómetros a noroeste da aldeia Kumzar, em Omã, após ter sido atingida por um projétil.



A UKMTO adiantou que "a tripulação abandonou a embarcação em segurança e foi resgatada por um rebocador".



Este estreito estratégico foi novamente encerrado pelo Irão desde o retomar das hostilidades com os Estados Unidos. Em retaliação, os EUA reimplantaram o bloqueio aos portos iranianos, o que levou a uma nova subida dos preços do petróleo.

Esforços diplomáticos continuam

Apesar dos bombardeamentos norte-americanos, Teerão declarou esta segunda-feira que os esforços diplomáticos com Washington, através de mediadores, continuam.



"Fomos informados pelos mediadores, recebemos mensagens — sem entrar em detalhes —, mas o principal é que o aparelho diplomático tem estado ativo nos últimos dias e algumas ideias foram-nos transmitidas por certos mediadores", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghai, numa conferência de imprensa em Teerão.



“Rejeito a dualidade entre guerra e diplomacia. A diplomacia é uma ferramenta através da qual procuramos os nossos interesses nacionais, tal como a guerra”, disse Baghaei.



O Paquistão, o Catar e o Omã estão envolvidos nos esforços de mediação entre Teerão e Washington.



c/agências