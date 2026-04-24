EUA desenvolvem planos para atacar as defesas iranianas no Estreito de Ormuz caso o cessar-fogo falhe



As fontes descrevem potenciais ataques contra pequenas lanchas rápidas, navios lança-minas e outros ativos assimétricos que ajudaram Teerão a bloquear eficazmente estas vias navegáveis estratégicas e a utilizá-las como instrumento de pressão sobre os EUA.



Os ataques militares em redor do estreito, por si só, dificilmente reabrirão a via navegável de imediato, disseram à CNN várias fontes, incluindo um corretor de navios de alto nível.



Atacar alvos de infraestruturas representaria uma escalada controversa no conflito, alertaram alguns responsáveis americanos, atuais e antigos.





Ataques adicionais dos EUA provavelmente também teriam como alvo as capacidades militares remanescentes do Irão, incluindo mísseis, lançadores e instalações de produção que não foram destruídos na onda inicial de ataques EUA-Israel ou que podem ter sido transferidos para novas posições estratégicas desde o início do cessar-fogo, acrescentaram as fontes.



A CNN acrescenta que, “metade dos lançadores de mísseis do Irão e milhares de drones de ataque unidirecionais sobreviveram à campanha de bombardeamento dos EUA, segundo uma avaliação dos serviços de informação norte-americanos.



A incapacidade de impedir o Irão de fechar eficazmente o estreito durante os primeiros dias da guerra acabou por conduzir ao atual impasse entre os dois países, uma vez que os navios petroleiros, na sua maioria, continuam relutantes em arriscar a travessia do estreito por temerem ataques.