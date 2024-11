EUA e Reino Unido atacam alvos dos Houthis no Iémen

Os ataques ocorreram nas áreas de Jarban e Al-Hafa, na província de Saná, bem como na região de Sufyan, de acordo com a emissora Al Masirah TV.

O canal Al Manar TV, ligado ao grupo xiita Hezbollah, indicou que dois ataques aéreos ocorreram em Sufyan, não sendo ainda conhecido o resultado da operação.

Os jornais israelitas The Times of Israel e The Jerusalem Post também noticiaram esta madrugada ataques norte-americanos e britânicos em Saná, Amran e outras regiões.

A agência de notícias iraniana IRNA referiu que a ofensiva visava áreas em Al-Hudaydah, em especial uma aldeia na cidade de Al-Jarrahi.

Os ataques resultaram na morte de animais, acrescentou a IRNA.

Os Houthis, apoiados pelo Irão, realizaram nos últimos meses vários ataques contra navios desde o Iémen em apoio aos palestinianos.