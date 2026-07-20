EUA iniciam 10ª vaga de ataques aéreos desde o fim do cessar-fogo

O CENTCOM afirmou, em comunicado divulgado na rede social X, que a nova vaga de ataques teve início às 21:00 de Portugal continental, por ordem do Presidente, visando "degradar ainda mais as capacidades militares iranianas utilizadas para atacar navios mercantes no Estreito de Ormuz".

A anterior vaga de ataques norte-americanos, a nona desde o retomar do conflito, foi concluída na última madrugada, tendo visado "centros de comando militares iranianos, instalações de defesa aérea e de vigilância costeira, meios marítimos, bases de lançamento de mísseis e drones e redes de comunicações".

Não houve qualquer reação imediata por parte do Irão relativamente a eventuais vítimas ou danos causados pelos ataques.