EUA instalam centro de coordenação em Israel para vigiar cessar-fogo em Gaza
Os Estados Unidos vão instalar um "centro de coordenação civil-militar" em Israel, com cerca de 200 soldados, com a missão de apoiar e monitorizar o acordo de cessar-fogo em Gaza, noticiou a agência AP.
Citando autoridades norte-americanas que pediram anonimato, a AP adianta que o centro de coordenação civil-militar a estabelecer pelo Comando Central dos Estados Unidos em Israel ajudará a facilitar o fluxo de ajuda humanitária, bem como assistência logística e de segurança para o território devastado por dois anos de guerra.
A equipa a enviar inclui meios de nações parceiras, organizações não governamentais e atores do setor privado, adiantou a mesma fonte.
O envio do destacamento de 200 militares norte-americanos foi noticiado também pela AFP.