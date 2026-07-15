EUA lançam segunda vaga de ataques contra alvos militares iranianos

EUA lançam segunda vaga de ataques contra alvos militares iranianos

Os Estados Unidos lançaram hoje uma segunda vaga de ataques contra o Irão, visando capacidades militares que, segundo Washington, estão a ser utilizadas para ameaçar os navios que transitam pelo estreito de Ormuz.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
U.S. Central Command via Reuters

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O Comando Central dos EUA (Centcom) adiantou, numa nota na rede social X, que a ofensiva começou às 20:00 (hora de Lisboa) e afirmou que os bombardeamentos visam degradar a capacidade de Teerão de comprometer a navegação nesta via navegável estratégica do Golfo Pérsico, crucial para o comércio global.

O ataque segue-se a outro executado pelas Forças Armadas norte-americanas horas antes contra alvos militares iranianos, que "diminuiu ainda mais as capacidades do Irão".

Durante a ofensiva, as forças norte-americanas utilizaram munições de precisão contra sistemas de defesa costeira e depósitos e locais de lançamento de mísseis de cruzeiro localizados na ilha de Tunb, no Golfo Pérsico.

Entretanto, o Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) acusou o Irão de arrastar todo o Médio Oriente para o caos com os seus ataques contra os seus vizinhos árabes, membros desta aliança política e económica, bem como contra a Jordânia.

Os ataques norte-americanos fazem parte de uma ofensiva, retomada no passado fim de semana, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter terminado o cessar-fogo com Teerão.

O Irão acusou os Estados Unidos de terem "destruído" o memorando de entendimento para o fim da guerra ao restabelecer o bloqueio naval e reportou a morte de mais de 30 civis nos recentes ataques norte-americanos.

Trump, por sua vez, declarou esta semana que não deseja negociar com o Irão para já, embora tenha revelado que representantes de ambos os países mantiveram contacto durante o dia, enquanto Teerão continua a procurar um acordo com Washington.

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