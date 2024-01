EUA pedem inquérito urgente a morte de jovem americano-palestiniano

"Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com o Governo israelita para obter o máximo de informação possível e solicitámos a abertura de uma investigação urgente para determinar as circunstâncias da sua morte e determinar responsabilidades", informou Vedante Patel, porta-voz do Departamento de Estado.

Tawfiq Ajaq, de 17 anos, foi morto na sexta-feira por fogo israelita em Al-Mazraa Al-Sharqiya, a leste de Ramallah, na Cisjordânia.

O seu pai e um funcionário municipal, Hassan Zeben, dizem que o jovem tinha dupla nacionalidade e um passaporte norte-americano.

No sábado, amigos e familiares reuniram-se numa pequena morgue em Silwad (nordeste de Ramallah), onde o corpo fora mantido durante a noite, envolto numa bandeira palestiniana e em flores.

No sábado, o Exército israelita reconheceu que "um polícia fora de serviço e um civil dispararam na direção de um palestiniano suspeito de estar a atirar pedras", assegurando que a situação iria ser averiguada pelas autoridades militares.

No dia anterior, a Casa Branca já tinha anunciado que estava "muito preocupada" com relatos de que um adolescente palestiniano de nacionalidade norte-americana tinha sido morto por fogo israelita na Cisjordânia ocupada.