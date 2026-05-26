Ex-chefe do gabinete de Netanyahu pode ser acusado de fraude e abuso de confiança



Em comunicado, a Procuradoria-Geral do Estado informou que comunicou aos representantes de Braverman que está a "ponderar" indiciá-lo por "fraude, abuso de confiança e obstrução à justiça, aguardando uma audiência".



Nos últimos meses, o primeiro-ministro israelita enfrentou vários incidentes no seu gabinete, que também foi abalado durante mais de um ano pelo escândalo Qatargate. Neste caso, indivíduos próximos de Netanyahu terão sido recrutados para promover os interesses do Catar em Israel durante a guerra contra o Hamas.





c/agências

Tzachi Braverman foi interrogado pela polícia em janeiro por alegadamente obstruir uma investigação relacionada com as fugas de informação, que foram publicadas no jornal alemão Bild em 2024.O documento sugeria que o Hamas não estava interessado num cessar-fogo com Israel, nem num acordo para a libertação dos reféns. Os reféns tinham sido sequestrados a 7 de outubro de 2023, durante o ataque do movimento palestiniano contra Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.Em entrevista, Eli Feldstein, antigo conselheiro do primeiro-ministro israelita, afirmou que Netanyahu tinha sido informado sobre a fuga de informação planeada, que visava mobilizar a opinião pública a favor da guerra.Eli Feldstein acusou ainda Braverman de tentar obstruir a investigação sobre as fugas de informação.Segundo a acusação, os dois homens encontraram-se a pedido de Tzachi Braverman, que alegadamente se ofereceu para "encerrar" a investigação.