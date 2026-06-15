Exército de Israel vai manter posições no sul do Líbano

As tropas israelitas vão permanecer nas zonas de segurança do Líbano, da Síria e de Gaza por "tempo indeterminado" disse o ministro da Defesa de Israel através de um comunicado.

No mesmo documento, Katz acrescentou que os militares de Israel vão manter posições para defender a fronteira e os colonatos israelitas "contra elementos jihadistas".

"A área vai ser desocupada e todas as infraestruturas terroristas, tanto subterrâneas como acima do solo, vão ser destruídas", acrescentou Israel Katz referindo-se ao Hezbollah (Partido de Deus), a milícia xiita libanesa apoiada pelo Irão.

O acordo alcançado entre Washington e Teerão procura interromper as hostilidades que começaram a 28 de fevereiro, após a ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel que resultou na morte do Líder Supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei.

Os Estados Unidos e o Irão declararam a "cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes", incluindo a ofensiva israelita no Líbano.

Embora ainda existam questões técnicas relativas ao programa nuclear iraniano, as delegações vão realizar reuniões preparatórias durante a semana, antes da assinatura oficial prevista para sexta-feira, 19 de junho, na Suíça.