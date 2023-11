Exército diz ter morto 150 terroristas do Hamas

"Os combatentes eliminaram cerca de 150 terroristas e ganharam o controlo dos bastiões militares da organização terrorista Hamas no Norte da Faixa de Faza", adiantou o exército, através de uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), a 401.ª brigada destruiu quartéis-generais militares, posições de lançamento e túneis utilizados pelo Hamas em Shati, a Leste da cidade de Gaza.

As forças israelitas também lutaram junto ao hotel Blue Beach Resort, em Gaza, onde "30 terroristas estavam escondidos".

Os quartos desta unidade estavam a ser utilizados como refúgio e para planear ataques.

Após 35 dias de guerra, que começou a 07 de outubro com o ataque do Hamas ao território israelita, no qual morreram mais de 1.400 pessoas e mais de 240 foram raptadas de aldeias perto de Gaza, os bombardeamentos israelitas mataram mais de 11.000 pessoas e feriram cerca de 27.500, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlada pelo grupo islamita.

O Hamas é classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia e Israel.