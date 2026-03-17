Mundo
Guerra no Médio Oriente
Exército israelita anuncia morte de comandante de brigada naval do Hamas
O Exército de Israel anunciou hoje a morte do comandante da brigada naval do Hamas para o norte da Faixa de Gaza, Younes Mohamed Hussein Alian, em comunicado.
Os israelitas afirmam que o comandante da milícia islamita palestiniana era responsável por "operar as forças navais da brigada, bem como supervisionar o treino e a preparação" dos elementos da sua unidade, e acusa-o de planear ataques "iminentes" às suas forças.
Já o Crescente Vermelho Palestiniano informou hoje que as forças armadas de Israel mataram pelo menos duas pessoas e feriram outras 12, num ataque a um veículo em Mawasi, no sul da Faixa de Gaza.
Tópicos