Exército israelita volta a bombardear Teerão e sinaliza ataque a central nuclear

"A força aérea iniciou uma vaga de ataques contra Teerão e outras zonas do Irão", avisaram as Forças de Defesa de Israel (FDI) à 01:07 TMG, numa mensagem que se repete à mesma hora há várias noites.

Ao mesmo tempo, os meios de comunicação social, incluindo a Al Jazeera do Qatar e a Press TV do Irão, noticiaram explosões em Teerão e na cidade vizinha de Karaj.

Poucos minutos depois, o porta-voz do exército israelita para os meios de comunicação social árabes, Avichay Adraee, publicou uma mensagem na rede social X aconselhando as populações residentes nas imediações de Arak e Khandab, dois pontos situados cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Teerão, para abandonarem as localidades.

"Caros cidadãos, para vossa segurança e partida, pedimos-vos que abandonem a área designada nas cidades de Arak e Khandab", escreveu Adraee.

O ataque de Israel à zona responde ao objetivo de destruir "infraestruturas militares". O Irão tem situado a escassos dois quilómetros de Arak um importante reator nuclear de águas pesadas.

Israel entra no sétimo dia consecutivo em que bombardeia o Irão, desde lançamento da vasta ofensiva militar contra o país persa, na madrugada de sexta-feira, alegadamente para impedir o avanço do programa nuclear iraniano.

Os ataques dizimaram as infraestruturas militares e nucleares do Irão, que tem respondido com vagas de mísseis sobre as principais cidades israelitas, incluindo Tel Aviv e Jerusalém, assim como várias instalações militares espalhadas pelo país.

Os números oficiais de mortos não são atualizados há vários dias em ambos os lados da frente da guerra, assim como não são divulgados objetivos militares atingidos.