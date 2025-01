Forças israelitas lançam ataques em tom de aviso no Líbano

Segundo o Times of Israel, as Forças de Defesa de Israel já tinham avisado os civis libaneses para não se aproximarem das zonas onde as tropas ainda se encontram estacionadas.





Centenas de libaneses tentaram chegar à força às aldeias do sul do país, perto da fronteira com Israel, na manhã deste domingo, desafiando os avisos das Forças de Defesa de Israel para ficarem longe, já que o prazo original de 60 dias do cessar-fogo para Israel retirar as tropa forças já acabou. Segundo o jornal, a maioria eram apoiantes do Hezbollah.





O Ministério da Saúde do Líbano registou 11 mortos, incluindo um soldado libanês, e cerca de 83 feridos.





O exército israelita confirmou que disparou contra indivíduos suspeitos que se aproximaram das tropas ainda posicionadas no sul do Líbano e que representavam uma “ameaça iminente”.



“As IDF continuam implantadas no sul do Líbano, continuas a operar de acordo com os entendimentos de cessar-fogo entre Israel e o Líbano, e estão a monitorizar as tentativas do Hezbollah de regressar ao sul do Líbano. As IDF vão operar contra qualquer ameaça às tropas israelitas e ao Estado de Israel”, disseram os militares.